Türkiye'de Kuraklık Alamı! Uzmanlardan Korkutan Uyarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, son yarım yüzyılın en kurak dönemini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün '2025 Su Yılı Raporu'na göre, 1 Ekim 2024 – 30 Eylül 2025 arasında metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 422,5 milimetreye geriledi. Bu rakam, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26 altında ve son 52 yılın en düşük değeri. Rapora göre, Güneydoğu Anadolu’da yağışlar yüzde 53, İç Anadolu’da yüzde 35, Marmara’da ise yüzde 34 azaldı.

REKOR DÜŞÜŞ

DW Türkçe'nin haberine göre Son 12 ayda Bilecik, Çorum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Van, Edirne, Tekirdağ, Siirt, Şırnak, Çanakkale gibi illerde 65 yıla varan düşük yağış rekorları kırıldı. Rapora göre, Konya Ovası’nda tarımsal sulama verimsizliği nedeniyle yılda milyonlarca metreküp su kaybediliyor. Ege ve Akdeniz’deyse yaz aylarında turizm kaynaklı tüketim, kişi başına günlük 600 litreyi aşıyor. Uzmanlar, kuzey bölgeler dışında neredeyse tüm Anadolu’nun şiddetli kuraklık riski altında olduğu uyarısında bulundu.

Kuraklık, alarm verici boyuta ulaştı.

TARIMSAL ÜRETİM RİSK ALTINDA

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye’nin giderek derinleşen bir kuraklık döngüsüne sürüklendiğini vurguladı. Türkeş’e göre ülkenin üçte ikisinden fazlası yıllık su açığıyla karşı karşıya ve bu oran önümüzdeki 25 yılda yüzde 80’e çıkabilir. "Bu tablo sadece ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir kriz anlamına geliyor” diyen Türkeş. en kırılgan bölgelerin Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ve Batı Anadolu olduğunu belirtti. Türkeş, yeraltı sularının azalmasıyla birlikte tarımsal üretimin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekti.

'ZİHİNSEL KURAKLIK' VURGUSU

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği’nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, su krizinin yalnızca doğa değil, yönetim kaynaklı olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Yerel yönetimlerin su bütçesi yok. Barajlar kuruyunca suçu iklime atıyoruz. İklim değişse, yağışlar artsa bile yine su kıtlığı yaşarız. Çünkü biz suyu bitirene kadar kullanıyoruz. Kadıoğlu’na göre Türkiye’deki asıl kriz 'zihinsel kuraklık': “Ayağımızı yorganımıza göre uzatmıyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi