Hakan Fidan, AB’nin Bölgelerarası Güvenlik Zirvesine Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19-20 Ekim 2025 tarihlerinde Lüksemburg’da gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılım gösterecek. Toplantıda, bölgelerarası güvenlik ve bağlantısallık gibi önemli konular ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Bakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi’nin gündeminde yer alan “bölgelerarası güvenlik ve bağlantısallık” temalı bakanlar oturumuna iştirak edecek.

Yapılan duyuruda, “Sayın Bakanımız, 19-20 Ekim 2025 tarihlerinde Lüksemburg’da düzenlenecek Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak üzere bu şehre ziyarette bulunacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA