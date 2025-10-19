Zonguldak’ta Vahşet! Genç Kız Su Kuyusunda Ölü Bulundu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda bir ceset bulundu. İnceleme sonucunda cesedin genç kıza ait olduğu belirlendi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Koramanlar köyü korkunç bir olayla sarsıldı. Hayvanlarını otlatmaya götüren köylüler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda bir ceset gördü. Köylüler, durumu jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Su kuyusu içinde ve çevresinde inceleme yapan ekipler, cesedin genç bir kıza ait olduğunu tespit etti. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
