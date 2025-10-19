Merih Nehri'nde Gençler Dünya Şampiyonası Hedefi

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba "Meriç Nehri'ni dünya şampiyonasıyla taçlandırmak istiyoruz. Parkurumuz organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır" dedi.

Merih Nehri'nde Gençler Dünya Şampiyonası Hedefi
Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, 2027'de yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nı Edirne'nin ev sahipliğinde Meriç Nehri'nde düzenlemek istediklerini belirtti.

İba, 2027'de düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nın Meriç Nehri'nde yapılması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Şampiyonaya ev sahipliği yapmak için istekli olduklarını belirten İba, "Dünya Federasyonunun bize güveni de tam. Bu işi yapabileceğimizden yana hiç şüpheleri yok." dedi.

İba, kasım ayının ilk haftası Antalya'da Dünya Deniz Küreği Şampiyonası'nın gerçekleştirileceğini, 15 gün önce de Avrupa Şampiyonası'nın düzenlendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda bir altın madalya kazandığını ifade eden İba, "Kürekle alakalı hem parkurlarımızın, hem de sporcularımızın performansları çok iyi noktalara gelmiş durumda. Dünya Kürek camiası tarafından Türkiye'ye karşı olan ilgi ve alaka çok fazla. Meriç Nehri'ni dünya şampiyonasıyla taçlandırmak istiyoruz. Parkurumuz organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır." diye konuştu.

Kaynak: AA

