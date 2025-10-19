Günün Utanç Verici Haberi! Karnı Ağrıdığı İçin Hastaneye Giden 16 Yaşındaki Çocuk…

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki kız, yapılan muayenede doğum sancısı çektiği anlaşılınca doğuma alındı. Bebeğin ölü doğduğu belirlendi.

Günün Utanç Verici Haberi! Karnı Ağrıdığı İçin Hastaneye Giden 16 Yaşındaki Çocuk…
Zonguldank'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki B.T. karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede acı gerçekle karşılaştı. Olay, sabah saatlerinde Çaycuma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. B.T. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrolde doğum sancısı çektiği anlaşılan kız çocuğu, doğuma alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebeğin anne karnında öldüğü belirlenirken B.T. tedavi altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, B.T.’nin şikayetçi olmadığı, bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Siber Suçlara Dev Operasyon: 25 İlde 274 Şüpheli Yakalandı, 59'u Tutuklandı

Futbol Dünyası Bu Haberle Sarsıldı! 45 Yaşındaki Yıldız Futbolcuya Hapis Şoku: Çocuk İstismarından Gözaltına Alındı

Çocuk İstismarı, Hayvana İşkence, Tehdit, Taciz... 'C31K'nin Mesajları Kan Dondurdu, 30 Kişi Yakalandı

Kaynak: DHA

Çocuk istismarı Zonguldak
