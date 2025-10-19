Günün Utanç Verici Haberi! Karnı Ağrıdığı İçin Hastaneye Giden 16 Yaşındaki Çocuk…
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki kız, yapılan muayenede doğum sancısı çektiği anlaşılınca doğuma alındı. Bebeğin ölü doğduğu belirlendi.
Zonguldank'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki B.T. karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede acı gerçekle karşılaştı. Olay, sabah saatlerinde Çaycuma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. B.T. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrolde doğum sancısı çektiği anlaşılan kız çocuğu, doğuma alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bebeğin anne karnında öldüğü belirlenirken B.T. tedavi altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, B.T.’nin şikayetçi olmadığı, bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA
