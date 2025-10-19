Muğla'da İç Isıtan Festival! Tarhanaların Tadı Damakta Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla İçin Gelecek Platformu (MİG) tarafından tarihi Saburhane Meydanı'nda düzenlenen festivalde, kazanlarda tarhana pişirildi.

Geleneksel oyunların oynandığı ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu festivalde, katılımcılara tarhana çorbası dağıtıldı.

Kent sakinleri ve festival için ilçelerden gelen turistler tarhana çorbasından alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

MİG Dönem Başkanı İsmail Ercan, gazetecilere, festivali Valilik, Kaymakamlık, Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri ile Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenlediklerini söyledi.

Festival için özellikle Saburhane'yi belirlediklerini anlatan Ercan, "İnşallah bunu devam ettirerek ileriki yıllara taşımaya hedefliyoruz. Bu yıl stant sayısını 100 olarak sınırladık. İlgi ve talep oldukça yüksek." dedi.

Aşçı Ali Uysal da festivalde yaklaşık 2 bin 500 kişiye tarhana ikram edeceklerini dile getirdi.

Tarhanayı, saat 06.00'dan 10.30'a kadar pişirdiklerini ve eylülde yapılan 40 kilogram tarhana kullandıklarını kaydeden Uysal, Muğla tarhanasının yöreye özgü börülce, kuru biberler, kemik suyu ve sarımsakla hazırlandığını anlattı.

Kaynak: AA