'Şanslı' En Büyük Şansı Oldu! Kedisi Sayesinde Kanser Olduğunu Öğrendi

İzmir’de kedisi Şanslı’da teşhis ettiği kitle sonrasında kendisi de doktora giderek muayene olan Cavidan Akkaya kanser olduğunu öğrendi. Kendisine meme kanseri teşhisi konulan Akkaya, koruyucu kemoterapi sürecine başladı.

'Şanslı' En Büyük Şansı Oldu! Kedisi Sayesinde Kanser Olduğunu Öğrendi
İzmir'de yaşayan 51 yaşındaki Cavidan Akkaya, kedisi sayesinde meme kanseri olduğunu fark etti. Evcil kedisi Şanslı'da tespit ettiği kitle sonrası kendini kontrol eden Akkaya, memesindeki sertliği fark edip doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda meme kanseri teşhisi alan Akkaya, erken tanı sayesinde hızla tedavi sürecine başladı.

Cavidan Akkaya'nın kedisi Şanslı
Cavidan Akkaya'nın kedisi Şanslı

"KENDİMİ DE KONTROL ETTİM"

Emekliliğin tadını çıkarma hayalleri kurarken, hayatının en beklenmedik anıyla karşılaştığını anlatan Akkaya, “Kedim Şanslı’yı severken karnında bir sertlik fark ettim. Bir süre sonra kendimi de elle muayene ettim. Göğsümde bir sertlik hissettim ve bu durumu önce eşimle paylaştım. Başta menopoz kaynaklı bir durum olduğunu düşündüm ama içime sinmedi” dedi.

'Şanslı' En Büyük Şansı Oldu! Kedisi Sayesinde Kanser Olduğunu Öğrendi - Resim : 2
Kedisindeki kitle sonrasında kendisindeki kitleyi de fark etti

KANSER TEŞHİSİ ALDI

Göğsündeki kitleyi fark ettikten sonra kontrole gitmeyi düşünen Akkaya, asıl başvurusunu diz ağrısı nedeniyle yaptığını söyledi.

Hastanede tanıdığı bir çalışanın yönlendirmesiyle meme muayenesine de giren Akkaya, meme kanseri olduğunu öğrendi. Hastalık ikinci evredeyken teşhis edildi.



TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Göğsündeki tümör Prof. Dr. Varlık Erol tarafından alınan Akkaya, ardından Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Keser gözetiminde koruyucu kemoterapi sürecine başladı.

Süreci anlatan Akkaya, “Tedavimin ardından sağlığıma kavuşacağıma inanıyorum. İşimizi şansa bırakmamalıyız. Her kadın düzenli kontrollerini aksatmamalı. Stres hayatın bir parçası olabilir ama sağlığımızı ihmal etmemeliyiz” dedi.

“GEÇ KALMAK TEDAVİYİ ZORLAŞTIRIYOR”

Akkaya’nın doktoru Dr. Murat Keser ise “Cavidan Hanım gibi kendi kendini muayene edip doktora gelen çok az hasta var. Genellikle tanılar geç konuluyor. Oysa erken teşhis hayat kurtarır. Bu olayda kedisinin farkındalığı, Cavidan Hanım için bir şans oldu. Eğer kedisinde bu kitleyi fark etmeseydi, belki de hastalığı çok daha geç aşamada teşhis edecektik” diye konuştu.

Kaynak: İHA

