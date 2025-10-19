Kocaeli'de Korkunç Kaza! Kontrolden Çıkan Tanker 8 Araca Çarptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

34 NEB 522 plakalı sulama tankerini Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi'ne park eden G.G’nin aracı, bir süre sonra freni tutmayınca hareket etmeye başladı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen tanker, yolda bulunan park halindeki 8 araca çarparak ancak durabildi.

Kazanın etkisiyle bir sokak lambası devrilirken, yakındaki bir fırının camları da kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA