Bir Şehrin Vicdanı Ayakta! Van'da Rojin İçin Yürek Yakan Adalet Nöbeti: ‘Yaşama Hakkı Alçakça Alındı’

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in üniversitesinde öğrencilerin başlattığı ‘Adalet Nöbeti’ne bugün taksiciler de destek verdi. Rojin’in ölümünün basit bir cinayet olmadığını söyleyen öğrenciler “Rojin’in yaşama hakkı alçakça elinden alındı. Faillerin derhal bulunup tutuklanmasını istiyoruz” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin, hayatını kaybeden arkadaşları Rojin Kabaiş için başlattıkları adalet nöbeti yedinci gününde sürerken, eyleme bu kez kentteki taksiciler de destek verdi.

100’ün üzerinde taksici, polis engeline rağmen kampüse giderek öğrencilere alkışlar eşliğinde katıldı.

Bir Şehrin Vicdanı Ayakta! Van'da Rojin İçin Yürek Yakan Adalet Nöbeti: ‘Yaşama Hakkı Alçakça Alındı’ - Resim : 1
Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş

TEPKİ SÜRÜYOR

Üniversitenin Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü sonrasında öğrenciler "Rojin için adalet" talebiyle üniversite kampüsünde eylem başlatmıştı.

Eylemlerin yedinci gününde öğrencilere Vanlı taksiciler de katılarak dikkat çeken bir dayanışma sergiledi.

Bir Şehrin Vicdanı Ayakta! Van'da Rojin İçin Yürek Yakan Adalet Nöbeti: ‘Yaşama Hakkı Alçakça Alındı’ - Resim : 2
'Rojin için adalet' nöbetinde 7.gün

“YAŞAMA HAKKI ALÇAKÇA ALINDI”

Öğrenciler adına konuşan Hiranur isimli öğrenci, desteklerini sürdüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: Biz burada kadın olarak değil, insan olarak bulunuyoruz. Rojin’in yaşama hakkı alçakça elinden alındı. Faillerin derhal bulunup tutuklanmasını istiyoruz. Bugün burada bizimle olan, destek olan, hatta cezayla tehdit edilmesine rağmen geri adım atmayan taksici dostlarımıza minnettarız.

Bir Şehrin Vicdanı Ayakta! Van'da Rojin İçin Yürek Yakan Adalet Nöbeti: ‘Yaşama Hakkı Alçakça Alındı’ - Resim : 3

“BU BASİT BİR CİNAYET DEĞİL”

Eyleme destek veren taksicilerden biri ise, konunun sıradan bir vaka gibi görülmemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: Bu ne töre cinayetine benzer, ne de arkadaş kavgasına. Eğer burada bir kadına, bir kıza, bir anneye tecavüz edildiyse, bunun hesabı sorulmalı. Biz bugün yolcu taşımaya değil, vicdanımızı taşımaya geldik. Ceza tehditlerine rağmen buradayız. Adaletin sağlanması için üzerimize düşeni yapacağız.

Bir Şehrin Vicdanı Ayakta! Van'da Rojin İçin Yürek Yakan Adalet Nöbeti: ‘Yaşama Hakkı Alçakça Alındı’ - Resim : 4
Taksiciler de öğrencilere destek verdi

Taksiciler ayrıca, kampüse giriş yapan araçların plakalarının kayıt altına alındığını belirterek, olası bir ceza durumunda konuyu kamuoyuna taşıyacaklarını duyurdu.

Kaynak: ANKA

ÇOK OKUNANLAR
