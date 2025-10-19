Ölen 16, Öldüren 14 Yaşında! Kan Donduran Cinayet

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kan donduran olay Şanlıurfa'da meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı Eren Kubat (16) ile arkadaşı Yusuf K. (14) arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında Yusuf K., yanında taşıdığı bıçakla Hakkı Eren Kubat’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Şanlıurfa'da kan donduran cinayet

Hastaneye kaldırılan Hakkı Eren Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kubat’ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şüpheli Yusuf K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA