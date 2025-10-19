Ölen 16, Öldüren 14 Yaşında! Kan Donduran Cinayet
Şanlıurfa'da 16 ve 14 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan kavgada kan aktı. Bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 14 yaşındaki çocuk ise gözaltına alındı.
Kan donduran olay Şanlıurfa'da meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı Eren Kubat (16) ile arkadaşı Yusuf K. (14) arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında Yusuf K., yanında taşıdığı bıçakla Hakkı Eren Kubat’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Hastaneye kaldırılan Hakkı Eren Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kubat’ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şüpheli Yusuf K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
