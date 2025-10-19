Ölen 16, Öldüren 14 Yaşında! Kan Donduran Cinayet

Şanlıurfa'da 16 ve 14 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan kavgada kan aktı. Bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 14 yaşındaki çocuk ise gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Ölen 16, Öldüren 14 Yaşında! Kan Donduran Cinayet
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kan donduran olay Şanlıurfa'da meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı Eren Kubat (16) ile arkadaşı Yusuf K. (14) arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında Yusuf K., yanında taşıdığı bıçakla Hakkı Eren Kubat’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ölen 16, Öldüren 14 Yaşında! Kan Donduran Cinayet - Resim : 1
Şanlıurfa'da kan donduran cinayet

Hastaneye kaldırılan Hakkı Eren Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kubat’ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şüpheli Yusuf K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ölen 16, Öldüren 14 Yaşında! Kan Donduran Cinayet - Resim : 2
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Zonguldak'ta Kan Donduran Cinayet! Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş OlduZonguldak'ta Kan Donduran Cinayet! Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş OlduGüncel

Antalya’da Kan Donduran Cinayet! Mesai Arkadaşına Dehşeti YaşattıAntalya’da Kan Donduran Cinayet! Mesai Arkadaşına Dehşeti YaşattıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Şanlıurfa Cinayet
Son Güncelleme:
Son 6 Yılda 29 Ölü, 1955 Yaralı… 'Dur' İhlaline Geçit Yok! Sürücülere Ağır Cezalar Geliyor 'Dur' İhlaline Geçit Yok! Sürücülere Ağır Cezalar Geliyor
Evliliklerine İhanet Neşteri Mi Vuruldu? Ebru Gündeş'ten Boşanan Murat Özdemir Gönlünü Ünlü Şarkıcıya Kaptırdı Bomba Aşk İddiası! Gece Kulübünde Yakalandı
Hasat Başladı, Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira, Bir Gramı Bir Ay Yetiyor Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira
Tutuklu CHP'li Eski Belediye Başkanı Yoğun Bakıma Kaldırıldı CHP'li Eski Belediye Başkanı Yoğun Bakıma Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti
Uyuşturucu Tartışmasında Yeni Perde: Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’ Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’
Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı
Hasat Başladı, Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira, Bir Gramı Bir Ay Yetiyor Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira
Rakamlar Güncellendi: Türkiye'nin En Zengin İsmi Murat Ülker Değil! Zirveyi O İş İnsanına Kaptırdı Türkiye'nin En Zengin İsmi El Değiştirdi! İşte Zirvenin Yeni Sahibi