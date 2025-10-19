Özgür Özel İlk Sandığı İşaret Etti, Sert Konuştu: 'Millet Gönderecek'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada hem Türkiye siyasetine hem de iktidara yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Konuşmasında hem iç siyasette yaşanan gelişmelere hem de uluslararası ilişkilere dair dikkat çeken mesajlar veren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi. Konuşması sık sık delegelerin alkışları ve sloganlarıyla kesilen Özel, “Biz bir kelime eksik kullanırsak bu milleti susturacaklar. Biz bir adım geri gidersek bu ülkeyi 100 yıl geriye götürecekler” diyerek mesaj verdi.

Kongrede partililerine seslenen CHP lideri, "Dosta güven, düşmana kaygı veren bir sürecin içindeyiz" diyerek konuşmasına başladı. Parti olarak cesaretlerini halktan, güçlerini ise ilkelerinden aldıklarını belirten Özel, mevcut iktidarın ise toplumdaki kaygıyı büyüterek, kendi saldırgan tutumunu meşrulaştırmaya çalıştığını ifade etti.

'BİR SANTİM EĞİLİRSEK BU MİLLETE DİZ ÇÖKTÜRECEKLER'

Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Dosta güven, düşmana kaygı veren bir sürecin içindeyiz. Dostlarımızdan güç alıyoruz, cesaret alıyoruz. Olmayanlara kaygı veriyoruz. Kaygıları büyüdükçe kötülüklerini büyütüyorlar, saldırılarını artırıyorlar. Bakıyorlar ki susacak mıyız, sessiz kalacak mıyız, geri adım atacak mıyız, eğilecek miyiz? Onlara büyük bir kararlılıkla söylüyorum ki; biz bir kelime eksik kullanırsak bu milleti susturacaklar, biz bir adım arkaya gidersek bu ülkeyi 100 yıl geriye götürecekler, biz bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler. Susmayacağız, geri adım atmayacağız, asla eğilmeyeceğiz.

AK Parti yargısından birileri koltuk, makam, mevki dilenirken ve AK Parti'nin yargı kolları CHP'yle AK Parti Gençlik Kolları'nın mücadele edemediği, AK Parti Kadın Kolları'nın Kadın Kollarımızla mücadele edemediği, ana kademenin ana kademeyi yenemediği, Recep Tayyip Erdoğan'ın artık siyaset üretemediği, umudu örgütleyemediği yerde bizi yenmek AK Parti yargı kollarına kaldıysa vallahi onları da yeneceğiz, billahi onları da yeneceğiz.

İKTİDARA 'NADİR TOPRAK ELEMENTİ' TEPKİSİ

Kendi iktidarını Amerika'da arayan, oradaki otokrattan meşruiyet devşirmeye çalışan bir yere savrulmuştur. O yüzden ABD Başkanı Trump'ın kapısında... Gitmeden önce İstanbul'da, Trump'ın oğluyla ne konuşuyorsun? Biliyordum konuştuğunu ve inkar edemediler. Trump oyunu açık oynuyor. Bunlara 'sizde olmayan şey, bizde var demiş.' Kimden duyuyorum? Amerika'nın Türkiye'deki Büyükelçisinden. Diyor ki, 'Trump akıllı, benim aklıma gelmemiştir. Erdoğan'a olmayanı veriyor, her şeyi alıyor.' Bu lafları bu kulaklar duydu, Türkiye duydu.

Dünya bundan sonraki çağda büyük mucizelerin, küçük elementlerle yaşandığı bir sürece girdi. Teknoloji öyle bir noktada ve doğa, öyle şeyler gizlemiş ki aşağıya,

Amerika o kadar kanın, gözyaşının içinde Ukrayna'ya gidiyor, 'seni desteklemem için nadir elementleri bana vermen lazım' diyor. İşte bu şartlarda Erdoğan, Oval Ofise gidip Eskişehir'deki nadir toprak elementlerini verme karşılığında kendisine desteğin taahhüdünün peşindedir. Rahatsız olduğunu biliyorum; kendi siyasi ikbalinle Türkiye'nin geleceğini Trump'la trampa ettirmeyeceğiz, asla buna izin vermeyeceğiz.

‘SENİ İLK SANDIKTA MİLLET GÖNDERECEK’

Hatırlayalım; Necmettin Erbakan'a Erdoğan diyordu ki 'Yaş 70, iş bitmiş.' Şimdi o yaşta kendisi. Rahmetli Bülent Ecevit'e diyordu ki, 'Ecevit'in sağlık sorunu Türkiye'nin milli güvenlik sorunu olmuştur. Ne zaman bırakacaksın be adam, ölünce mi bırakacaksın be adam' diyordu. O gün Bülent Ecevit'in sağlık sorununundan medet umana söylüyorum. Bülent Ecevit'in yaşını konu edene söylüyorum, Erbakan'ın yaşıyla dalga geçece söylüyorum; o haldesin ama ben yapmayacağım. Seni önümüzdeki ilk sandıkta bu millet gönderecek.