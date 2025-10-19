Pikniğe Gidip, Hayatlarının Şokunu Yaşadılar! Çok Sayıda Çuvalın İçinde...

Batman'da çay kenarına pikniğe giden vatandaşlar gördükleri çuvalları açınca hayrete düştü. Çuvalların içinden çok sayıda Kur'an-ı Kerim çıktı. Sır dolu olaya ilişkin Valilik'ten açıklama geldi.

Batman Çayı kıyısına pikniğe giden vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı. Bölgeye bırakılan çuvalları açanlar çok sayıda Kur'an-ı Kerim buldu. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Batman Çayı'ndaki çuvallar

Çuvalların kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılırken, olaya ilişkin Valilik açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“19 Ekim 2025 tarihinde Batman Çayı kıyısında çuvallar içerisinde dini kitapların bulunduğuna ilişkin ihbar alınmıştır. Olayın öğrenilmesinin ardından, jandarma ekiplerimiz derhal ihbar noktasına sevk edilerek, çuvallar muhafaza altına alınmıştır. Konuya ilişkin olarak Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli tahkikata başlanılmıştır. Olayın mahiyeti, kitapların bölgeye kim veya kimler tarafından bırakıldığı, ne amaçla getirildiği hususlarında incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Çuvalların içinden çıkan çok sayıda Kur'an-ı Kerim
