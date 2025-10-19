Sivas’ta 5 Gündür Aranan Alzheimer Hastası Ölü Bulundu.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Söğütlü köyünde yaşayan 82 yaşındaki Dursun Ünal’dan 14 Ekim’den itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Dron ve arama köpeklerinin de destek verdiği çalışmalarda, 49 personel görev aldı.

Arama çalışmaları sonucu, köye yaklaşık 15 kilometre mesafedeki bir yaylada yaşlı adamın cansız bedeni yakınları tarafından bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ünal’ın cenazesi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA