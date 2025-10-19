Bursa’da Feci Kaza! 4 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Bursa’nın Yenişehir yolu Marmaracık köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karayollarına ait kamyonete arkadan çarpan otomobil ve bir diğer kamyonet savruldu.

Kazada 3’ü ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: AA