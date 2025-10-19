5 Gündür Aranıyordu! Alzheimer Hastası Ölü Bulundu

Sivas'ta 5 gündür kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası boş bir arazide ölü halde bulundu.

Son Güncelleme:
5 Gündür Aranıyordu! Alzheimer Hastası Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası arazide ölü bulundu.

Söğütlü köyünde yaşayan Alzheimer hastası Dursun Ünal'dan (82) 14 Ekim'de haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dron yardımıyla yapılan arama çalışmalarına 49 arama-kurtarma personeli ve 2 arama köpeği katıldı.

Yakınları, köye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Evliliklerine İhanet Neşteri Mi Vuruldu? Ebru Gündeş'ten Boşanan Murat Özdemir Gönlünü Ünlü Şarkıcıya Kaptırdı Bomba Aşk İddiası! Gece Kulübünde Yakalandı
Çorum’da Mahalle Muhtarlığına Silahlı Saldırıya Karışan Şüpheli Yakalandı Çorum’da Mahalle Muhtarlığına Silahlı Saldırıya Karışan Şüpheli Yakalandı
Hatay’da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı Hatay’da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
Hazımsız Nicolo Bulega! Toprak Razgatlıoğlu'na Bilerek Çarptı, İşte O Kaza Görüntüleri... Milli Sporcumuza Skandal Hareket! Kazaya Sürükledi
ÇOK OKUNANLAR
Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti
Uyuşturucu Tartışmasında Yeni Perde: Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’ Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’
Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı
Hasat Başladı, Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira, Bir Gramı Bir Ay Yetiyor Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira
Rakamlar Güncellendi: Türkiye'nin En Zengin İsmi Murat Ülker Değil! Zirveyi O İş İnsanına Kaptırdı Türkiye'nin En Zengin İsmi El Değiştirdi! İşte Zirvenin Yeni Sahibi