Hatay’da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
Hatay’da uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; uyuşturucu ticareti yapmak, kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu bulundurmak, esrar üretimi için kenevir ekimi yapmak ve hükümlü ya da tutuklunun kaçmasına yardım etmek suçlarından toplam 10 yıl 10 ay hapis ve 8 bin 320 TL para cezasıyla aranan M.U. isimli şahıs gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
