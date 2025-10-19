Hatay’da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; uyuşturucu ticareti yapmak, kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu bulundurmak, esrar üretimi için kenevir ekimi yapmak ve hükümlü ya da tutuklunun kaçmasına yardım etmek suçlarından toplam 10 yıl 10 ay hapis ve 8 bin 320 TL para cezasıyla aranan M.U. isimli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA