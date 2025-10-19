Hatay’da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Hatay’da uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Hatay’da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; uyuşturucu ticareti yapmak, kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu bulundurmak, esrar üretimi için kenevir ekimi yapmak ve hükümlü ya da tutuklunun kaçmasına yardım etmek suçlarından toplam 10 yıl 10 ay hapis ve 8 bin 320 TL para cezasıyla aranan M.U. isimli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

