Kırıkkale'de Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bulunan 3 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, merkez ilçe ile Balışeyh ve Yahşihan ilçelerinde toplam 16 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda; "kasten öldürme" suçundan 50 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 45 yaşındaki C.Ö., "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 11 yıl 9 ay ceza alan 42 yaşındaki N.M.Ç. ve "hırsızlık" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası olan 26 yaşındaki İ.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlülerin işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.

Kaynak: AA