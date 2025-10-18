Kırıkkale'de Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bulunan 3 Kişi Yakalandı

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, merkez ilçe ile Balışeyh ve Yahşihan ilçelerinde toplam 16 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda; "kasten öldürme" suçundan 50 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 45 yaşındaki C.Ö., "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 11 yıl 9 ay ceza alan 42 yaşındaki N.M.Ç. ve "hırsızlık" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası olan 26 yaşındaki İ.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlülerin işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Kırıkkale
