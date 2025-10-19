Batman'da Park Halindeki Panelvan Alevlere Teslim Oldu

Batman'da park halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi.

Batman'da Park Halindeki Panelvan Alevlere Teslim Oldu
Batman’ın Fatih Mahallesi’nde park halinde bulunan bir panelvan, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. 72 AD 635 plakalı araç kısa sürede alevler içinde kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak çıkan yangın sonucunda panelvan ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Batman
