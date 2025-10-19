Çorum’da Mahalle Muhtarlığına Silahlı Saldırıya Karışan Şüpheli Yakalandı
Çorum’da bir mahalle muhtarlığına düzenlenen silahlı saldırının ardından zanlı, polis tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalandı.
Üçtutlar Mahallesi, Eşref Hoca Caddesi üzerinde bulunan Üçtutlar Mahallesi Muhtarlığına motosikletle gelen kişi, burada silahla ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
Durumu öğrenen güvenlik güçleri hemen harekete geçerek bölgeye intikal etti.
Muhtarlıkta maddi hasar oluşurken, saldırganın kimliği D.P. olarak tespit edildi ve Çatak köyü civarında polis tarafından yakalandı.
Kaynak: AA
