Antalya’da 48 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Serik’te Yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde, hakkında 16 ayrı suçtan toplam 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında H.T. adlı hükümlünün ilçede saklandığını belirledi.
Yapılan planlı operasyon sonucunda gözaltına alınan H.T., işlemlerinin ardından Manavgat Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: AA
