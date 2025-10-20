Sakarya'da Feci Kaza: 6 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarım aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Sakarya'da Feci Kaza: 6 Yaralı
Kaza, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Y. kontrolündeki 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı ile M.A. idaresindeki 16 BSE 017 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.A. ile patpattaki S.Y., M.A., F.D., A.Y. ve D.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya Trafik kazası
