Adıyaman’da Ele Geçirildi! Tam 530 Paket...

Adıyaman'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 530 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında, Şanlıurfa’dan Adıyaman’a kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 2 şüpheli ve kullandıkları araç tespit edilerek durduruldu. Araç içerisindeki aramalarda 530 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman
