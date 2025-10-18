Trafikte Polise Sopayla Saldırdı! Sürücü Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta trafik polisinin “dur” ihtarına uymayan sürücü, aracından inip polise sopayla saldırdı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Madalyalı Kavşağı’nda meydana geldi. Trafik polisleri, seyir halindeki Ö.B. isimli sürücüye “dur” ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, kısa bir süre sonra aracını kenara çekip elindeki sopayla polise saldırdı.

Saldırgan, olay yerine gelen takviye ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

20 BİN LİRA CEZA VE TUTUKLAMA KARARI

Yapılan incelemelerde sürücüye çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 20 bin lira para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece “görevli memura mukavemet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

