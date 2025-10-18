SOLOTÜRK Kayseri Semalarında Nefes Kesti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin TÜBİTAK iş birliğiyle bu yıl 7’ncisini düzenlediği Bilim Festivali, görkemli bir gösteriye sahne oldu. Türkiye’nin milli gururu SOLOTÜRK, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi üzerinde gerçekleştirdiği hava akrobasi gösterisiyle Kayserililere unutulmaz anlar yaşattı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Gökyüzünde sergilediği keskin dönüşler, ani yükselişler ve serbest düşüş manevralarıyla izleyenleri adeta büyüleyen SOLOTÜRK, binlerce vatandaşın alkışlarıyla karşılandı. Katılımcılar, gösteriyi hayranlıkla izlerken sık sık cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

7. Kayseri Bilim Festivali, bilimsel etkinliklerin yanı sıra milli gururun da ön plana çıktığı bir etkinliğe dönüştü. SOLOTÜRK’ün gösterisi, gökyüzünde adeta iz bıraktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, festivalin amacının bilimi sevdirmek ve gençlerde teknolojiye ilgiyi artırmak olduğunu belirterek, “SOLOTÜRK’ün gösterisiyle festivalimiz unutulmaz bir şekilde tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA