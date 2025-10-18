Sinop'ta Otobüs Kazası! 13 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Sinop-Samsun kara yolunun Kabalı mevkisinde gece saatlerinde meydana geldi. Ayakkabı fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 57 S 4046 plakalı servis otobüsü, sürücüsü Mehmet Y. yönetiminde seyir halindeyken, teknik arıza nedeniyle yol kenarında duran 34 HKP 838 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çarpışma sonucu sürücü Mehmet Y. ile birlikte otobüslerde bulunan toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 12'si kısa sürede taburcu edilirken, İsmail Akgöz isimli bir yaralının plastik cerrahi tedavisi nedeniyle hastanede gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, hastaneyi ziyaret ederek Akgöz’e geçmiş olsun dileklerini iletti ve İl Sağlık Müdürü Metin Arslan’dan hastaların durumu hakkında bilgi aldı. Vali Özarslan, yaralıların büyük çoğunluğunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, hastaları ziyaret etti

VALİDEN AÇIKLAMA

Sinop Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazanın saat 23.36’da meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazada 13 vatandaşımız yaralanmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kaza bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup yol trafiğe açık durumdadır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tedavileri sürenlere acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA