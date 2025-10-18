Samsun’da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

Samsun’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ve kaçak ürünlere yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Samsun’da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu
Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu İlkadım ilçesinde belirlenen bir ikamette yapılan aramada 8 bin 960 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak E.A.Ö. (21) gözaltına alındı ve hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesinde bir işyerine düzenlenen operasyonda ise 14 bin bandrolsüz boş makaron ve 2 bin 220 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

