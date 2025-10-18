Bodrum Merkezli Dev Operasyon! Göçmen Kaçakçılığı Şebekesine Darbe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen organize bir suç ağına yönelik Bodrum merkezli geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Bodrum, Marmaris, Fethiye, Aydın, İstanbul ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, düzensiz göçmenleri Bodrum’a getirip burada konaklattıkları, ardından botlarla Yunanistan ve İtalya’ya geçişlerini sağladıkları tespit edildi.

OPERASYONDA CEPHANELİK ELE GEÇTİ

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, 5 gram kenevir, 3 bıçak, 4 dürbün, 1 gece görüş dürbünü, 1 tekne motoru, 2 kameralı dron, 2 uydu telefonu, 1 telsiz, 2 eski tip cep telefonu, 10 yabancı ülke bayrağı, 20 can yeleği, 4 akü ve 50 litre mazot ele geçirildi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Ekim’de adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö., U.Z., İ.K., S.Ş., G.G., U.D., E.E., B.Y., A.Ş., M.Ş., H.Ş., D.A. ve A.A.’nın da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA