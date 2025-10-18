Tekirdağ’da Dev Operasyon! 134 Gözaltı

Tekirdağ'da yapılan bir haftalık çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve ifadeye yönelik aranması bulunan 134 şahıs yakalandı.

Tekirdağ’da Dev Operasyon! 134 Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttükleri operasyonlarına devam ediyor. Son bir haftalık dönemde yapılan uygulamalarda aranan 134 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Yakalananlar arasında, "Kasten Yaralama" suçundan 19 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 17 yıl 12 ay hapis cezası ve 42 bin TL adli para cezası bulunan, 1 yıl 5 aydır firari V.K., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.P., aynı suçtan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.T. ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Satın Almak, Kabul Etmek" suçundan 14 yıl 9 ay 1 gün hapis cezası bulunan M.D.S. isimli şahıslar da yer aldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında adli makamlara sevk edilen 38 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması için tüm ilçelerde gece gündüz demeden kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Bodrum Merkezli Dev Operasyon! Göçmen Kaçakçılığı Şebekesine DarbeBodrum Merkezli Dev Operasyon! Göçmen Kaçakçılığı Şebekesine DarbeGüncel
Gıda Satışı Yapan İşletmelere Denetim Yağmuru! 3 İşletmeye Ceza GeldiGıda Satışı Yapan İşletmelere Denetim Yağmuru! 3 İşletmeye Ceza GeldiGüncel

Kaynak: İHA

Milli Takım Kampını Terk Etmişti! Ve Beklenen Açıklama Geldi: Berke Özer İçin Müjdeyi Verdi Kampı Terk Etmişti! Milli Yıldızdan Haber Var
Havada Korku Dolu Anlar! Bagaj Alev Aldı Uçak Acil İniş Yaptı Havada Panik! Bagaj Alev Aldı Uçak Acil İniş Yaptı
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş! Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki
Bodrum Merkezli Dev Operasyon! Göçmen Kaçakçılığı Şebekesine Darbe Bodrum Merkezli Dev Operasyon! Göçmen Kaçakçılığı Şebekesine Darbe
Gıda Satışı Yapan İşletmelere Denetim Yağmuru! 3 İşletmeye Ceza Geldi Gıda Satışı Yapan İşletmelere Denetim Yağmuru! 3 İşletmeye Ceza Geldi
Otomobil ile Tır Çarpıştı, 1 Yaralı Otomobil ile Tır Çarpıştı, 1 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi