Gıda Satışı Yapan İşletmelere Denetim Yağmuru! 3 İşletmeye Ceza Geldi

Erzurum’da gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler aralıksız sürüyor. Son bir haftada 211 işletme denetlendi, kurallara uymayan 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler devam ediyor. İl genelinde yapılan kontrollerle, hem halk sağlığının korunması hem de üretim süreçlerinde hijyen standartlarının sağlanması hedefleniyor.

211 İŞLETME DENETLENDİ

Erzurum Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içinde kent genelinde 211 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Aynı dönemde yapılan analiz çalışmaları kapsamında 7 numune alındı. Ayrıca vatandaşların Alo 174 Gıda Hattıüzerinden ilettiği 15 şikayet ve ihbar incelenerek gerekli işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA

