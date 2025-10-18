Otomobil ile Tır Çarpıştı, 1 Yaralı

Aksaray’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Otomobil ile Tır Çarpıştı, 1 Yaralı
Kaza, Nakkaş Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. (47) yönetimindeki 68 ADG 948 plakalı otomobil, kavşakta R.D. (41) idaresindeki 68 ABC 469 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Y.K. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

