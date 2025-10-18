LGBTİ+’lar Ayakta! Utandıran Yargı Paketine Karşı Sokağa Çıktılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İktidarın Meclis'e sunmak üzere hazırladığı 11. Yargı Paketi'nde LGBTİ+ bireylere hapis cezası ve cinsiyet uyum ameliyatı yaşını 25’e çekmek gibi tepki çeken maddeler yer aldı. Kanun taslağına karşı 17 Ekim’de ülkenin dört bir yanında LGBTİ+’lar sokağa çıkarak protesto gösterileri düzenledi.

ANKARA

Kaos GL'nin aktardığına göre; Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenciler Edebiyat Fakültesi'ne yürüdü. Sloganlar atan öğrenciler, LGBTİ+ üniversite topluluklarının ortak açıklamasını okudu. Basın açıklamasının ardından öğrenciler yemekhanede eylem yapan diğer öğrencilere katıldı. Orada üniversiteye giren çevik kuvvet otuza yakın öğrenciyi gözaltına aldı.

Bilkent Üniversitesi’nde ise öğrenciler; Güzel Sanatlar Fakültesinden Fen Fakültesine yürüdü. Öğrenciler “Devlet elini bedenimden çek!” diyerek yasa tasarısına tepkilerini gösterdi.

ODTÜ öğrencileri de rektörlük binasına yürüdü, dev gökkuşağı bayrağı açarak, “Biliyoruz, karanlık günlerde umutsuzluğa kapılmak çok kolay ama burada hep birlikte olmamız size direnişi, dayanışmayı hatırlatsın. İktidar şiddetini artırdıkça direnişimiz artacak lubunya. Aile baskısına, toplumsal şiddete, kolluk tacizine boyun eğmedik; yasalara da boyun eğmeyeceğiz. İnsani haklarımızı elimizden almanıza izin vermeyeceğiz” dedi.

ÇANAKKALE

Çanakkale LGBTİ+ Onur Haftası, da yasa taslağına karşı sokağa çıktı. Saat Kulesi önünde bir araya gelen LGBTİ+ hak savunucuları, “Faşizm bizim bedenlerimiz üzerine inşa ediliyor. Bu yasanın karşısında mücadele etmek; şiddeti, toplumu yönetmek için adeta bir gösteri haline getirmiş tek adam rejimine geçit vermemektir” dedi.

İSTANBUL

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve Trans Onur Haftası da Kurtuluş’ta eylem yaptı. LGBTİ+ hak savunucuları, “Barış konuşulurken biz LGBTİ+ları varoluşlarımız nedeniyle yargılamak istiyorsunuz. Biz LGBTİ+lara savaş açarak toplumsal barışı inşa edemezsiniz! tekrar ediyoruz: Ne kimliğimizden, ne sevgimizden, ne de onurumuzdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kuir Baykuş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde toplulukların 11. Yargı Paketi'ne ilişkin ortak açıklamasını okudu, "Var gücümüzle karşı çıkacağız" dedi.

Yeditepeli öğrenciler de “LGBTİ+’ları, trans yaşamları, toplumsal cinsiyet rollerine sığamayan bütün varoluşları hedef alan bu yasa tasarısını kabul etmiyoruz!” diyerek basın açıklamasını okudu. Toplulukların ortak açıklaması, Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney Kampüsü’nde de okundu. Öğrenciler, “Bu faşist düzenleme ve planların karşısında bir arada tüm gücümüzle duralım, onurlu bir yaşamı birlikte savunalım” dedi.

İZMİR

İzmir’de bir üst geçide “LGBTİ+fobik 11. Yargı Paketi’ne geçit yok” pankartı asıldı.

Kaynak: Kaos GL