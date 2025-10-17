Hacettepe Üniversitesi'nde Sert Müdahale! Birçok Öğrenci Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hacettepe Üniversitesi kampüsünde, yemekhaneden faydalanmak isteyen öğrencilere ücretli rezervasyon zorunluluğu ve LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılık içeren 11. Yargı Paketi'ni protesto amacıyla bir eylem düzenlendi.

Bianet'in aktardığına göre; yemekhane zamlarına tepki gösteren öğrenciler, turnikelerden atlayarak bankoların başına geçti ve yemek servisini kendileri yaptı. Yemekhaneden çıkan öğrenciler, uygulamanın kaldırılmasını talep ederek Rektörlük binasına yürüdü.

ÖĞRENCİLERE SERT MÜDAHALE

11. Yargı Paketi’ne karşı Edebiyat Fakültesi’ne yürüyen LGBTİ+ öğrenciler de kampüste basın açıklaması düzenledi. Öğrenciler basın açıklamasının ardından hemen alandan ayrılmış olsa da, yemekhane eylemlerine katılmalarından kısa süre sonra çevik kuvvet, tüm öğrencilere müdahale etti.

En az 30 öğrencinin, polislerin sert müdahalesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Bianet