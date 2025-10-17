Hacettepe Üniversitesi'nde Sert Müdahale! Birçok Öğrenci Gözaltına Alındı

Hacettepe Üniversitesi kampüsünde, yemekhanede rezervasyon zorunluluğu ve LGBTİ+'lara hapis cezası gibi insan haklarına aykırı uygulamalar öngören yargı paketine karşı protesto düzenlendi. Eyleme katılan öğrenciler polisin sert müdahalesine maruz kalırken, birçoğu da gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hacettepe Üniversitesi kampüsünde, yemekhaneden faydalanmak isteyen öğrencilere ücretli rezervasyon zorunluluğu ve LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılık içeren 11. Yargı Paketi'ni protesto amacıyla bir eylem düzenlendi.

Bianet'in aktardığına göre; yemekhane zamlarına tepki gösteren öğrenciler, turnikelerden atlayarak bankoların başına geçti ve yemek servisini kendileri yaptı. Yemekhaneden çıkan öğrenciler, uygulamanın kaldırılmasını talep ederek Rektörlük binasına yürüdü.

ÖĞRENCİLERE SERT MÜDAHALE

11. Yargı Paketi’ne karşı Edebiyat Fakültesi’ne yürüyen LGBTİ+ öğrenciler de kampüste basın açıklaması düzenledi. Öğrenciler basın açıklamasının ardından hemen alandan ayrılmış olsa da, yemekhane eylemlerine katılmalarından kısa süre sonra çevik kuvvet, tüm öğrencilere müdahale etti.

En az 30 öğrencinin, polislerin sert müdahalesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Yeni Yargı Paketinden LGBTİ+'Lara Hapis ÇıktıYeni Yargı Paketinden LGBTİ+'Lara Hapis ÇıktıSiyaset
Van'da Kadınlar Rojin Kabaiş İçin Haykırdı! Cezasızlık Pratiği, İhmal, Yanlış Bilgi Yayma...Van'da Kadınlar Rojin Kabaiş İçin Haykırdı! Cezasızlık Pratiği, İhmal, Yanlış Bilgi Yayma...Güncel
'Kızılay' Protestosu Nedeniyle Yargılanan TİP Üyeleri İçin Karar'Kızılay' Protestosu Nedeniyle Yargılanan TİP Üyeleri İçin KararGüncel

Kaynak: Bianet

Etiketler
Hacettepe Üniversitesi Yargı paketi
Son Güncelleme:
Elazığ'da Yangın Çıkan Ev Küle Döndü Elazığ'da Yangın Çıkan Ev Küle Döndü
Beşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın ‘Seni İstemiyorum’ Diyerek Kapının Önüne Koydu Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık! Kapının Önüne Koydu
Sadettin Saran Skandalı Açıkladı! Fenerbahçe’de Yaşanan Krizin Nedeni Belli Oldu Skandalı Açıkladı! İşte Patlak Veren Krizin Detayları
ÖSYM Duyurdu! DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia Kalp Krizini Ne Tetikledi? 1 Yıl Önce 30 Kiloyu Nasıl Verdiğini Açıklamıştı Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia
Mal Varlığı Tartışılıyordu! Kızı Ceren Önder Kandemir Açıkladı... İşte Sırrı Süreyya Önder'in 'Terekesi' Kızı Açıkladı... İşte Sırrı Süreyya Önder'in 'Terekesi'