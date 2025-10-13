Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengini Akit TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sunucu Muharrem Coşkun, Zengin'e "LGBTİ dernekleri kapatılmalı mı?" diye sordu. Bu soru üzerine başlayan homofobik diyalog tepkilerin odağına yerleşti.

İşte LGBTİ+'ları hedef alan ve yok sayan o diyalog:

Özlem Zengin: Ben bu konuya çalışmadım. Bildiğim bir konu değil.

Sunucu: AK Parti döneminde yasal statülü dernek kurma hakkı elde ettiler.

Özlem Zengin: Hakikaten bildiğim, çalıştığım bir konu değil. Ne zaman olmuş? Sayın Davutoğlu başbakanken mi olmuş?

Sunucu: Hayır. 2004'ten itibaren. Ondan sonra mantar gibi çoğalıyorlar.

Özlem Zengin: Bu bildiğim bir konu değil. İlk defa duyuyorum 2004'te olduğunu. Hakikaten bilmiyorum.

Sunucu: 1993'ten itibaren Kaos-GL, Lambda İstanbul gibi... Bunlar kültürel oluşum gibi başlıyorlar fakat eylem yapmaları yasak. Çünkü dernekleri yok, yasal statüleri yok. Fakat resmileşme... (Zengin, sözünü bölüyor)

Özlem Zengin: Ben size bir soru sorayım. Bu dernekler kapatılsa bu işler toptan yasaklansa bu konu biter mi sizce?

Sunucu: Bu Hz. Adem'den beri olan bir vakadır. Propagandasının yapılması ve resmileşmesi cesaretlendiriyor.

Özlem Zengin: Buradaki mesela özendirici olmaması, görünürlükle alakalı bunun normalleşmemesi. Buradaki sınır budur. Ben diyorum ki efendimizin bu konudaki tavrı bellidir. Efendimiz, görünür olmasından, normalleştirilmesinden imtina ederek bu konuya yaklaşmıştır. Bu konuyu sürekli sürekli tekrar etmemiştir. Bu konudaki tavrı son derece net olmuştur. Bir de şunu söyleyeyim. İzlediğim bir film üzerinden bana saldıranlar var. O filmde propaganda gibi bir durum yok. O filmde tam tersine gördüğüm aile çok önemli. Bunları konuşurken Müslüman kardeşinizi, hiç düşünmediği bir şey üzerinden yaftalamayı çok büyük haksızlık olarak görüyorum.

Kaynak: Haber Merkezi