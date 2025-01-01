Özlem Zengin'den Filistin Çıkışı, 'Hiç Ummadığımız...'

Milli İrade Platformu tarafından yapılan çağrı sonrası 400’e yakın sivil toplum kuruluşuyla bugün İstanbul Galata Köprüsü’nde bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Eminönü ve çevresindeki camilerde sabah namazlarını kılan vatandaşlar, Galata Köprüsü’ne yürüyerek burada düzenlenen mitinge katılım gösterdi.

İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırının üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen Büyük Gazze Yürüyüşü’ne katılımın oldukça yoğun olması dikkat çekti.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, miting alanında tv100 muhabiri Gülay Alaca'ya özel değerlendirmelerde bulundu.

Özlem Zengin Filistin meselesinde devletlerin sınıfta kaldığını ifade ederken sivil insanların ise büyük tepki göstererek Filistin’e sahip çıktığına dikkat çekti.

“FİLİSTİN’DE ZAFER HİÇ UMMADIĞIMIZ BİR ANDE GELECEK”

Sivillerin yükselttiği seslerin ülkeleri tarafından da duyulduğunu belirten Zengin, Filistin’in dünya genelinde devlet olarak tanınmasının bunun bir sonucu olduğunu ifade etti.

Zengin, Suriye’deki zaferin hiç beklemedikleri bir anda geldiğini belirterek, “Aynı şekilde Filistin’de de hiç ummadığımız bir anda zafer gelecek” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA DEĞİŞİM OLACAK”

Dünya genelinde uluslararası hukuk sisteminin ve kurumların problemleri çözmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Zengin, günümüzde mevcut düzenin hiçbir probleme çözüm üretemediğini ifade etti. Kelimeleri küçümsemediklerini belirten Zengin, ancak eylem görmek istediklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5’li daimî üyesini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözlerini anımsatan Zengin, “O beşten birisi evet dese, problem hallolacak. Ama bunu tercih etmiyorlar. Benim ümidim uluslararası hukuk anlamında, uluslararası kurumlar anlamında, dünyada değişim olacak” şeklinde konuştu.

“NETANYAHU YARGILANACAK, CEZA ALACAK”

Zengin dünya kamuoyundaki baskıların kurumlarda dönüşüme neden olacağına inandığını belirterek “Problem devletlerde, uluslararası hukukun işlemeyişinde. Netanyahu’nun da, bu zulmü yapanların da yargılandığını, ceza aldığını göreceğiz” dedi.

MÜSLAMAN ÜLKELERE TEPKİ

Özlem Zengin, Müslüman ülkelere de tepki göstererek yeterince ses çıkarmadıklarını dile getirdi. Zengin, “Burada bir grup ülkeye daha fazla kızacaksak, Müslüman ülkelere daha fazla görev düşüyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: tv100