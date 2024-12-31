DEM Parti Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Güvercin Gözaltına Alındı

DEM Parti Gençlik Meclisi Sözcüsü ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Rohat Güvercin, Sabiha Gökçen Havaalanında gözaltına alındı.

DEM Parti Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Güvercin Gözaltına Alındı

DEM Parti Gençlik Meclisi Sözcüsü ve MYK üyesi Rohat Güvercin, diplomasi çalışması kapsamında gittiği yurt dışından Türkiye’ye dönerken Sabiha Gökçen Havaalanında gözaltına alındı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarına ve siyasetimize yönelik bu keyfi ve hukuksuz saldırılara derhal son verilsin." denildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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