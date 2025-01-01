Bilal Erdoğan'dan Netanyahu'ya Esad Göndermesi: Nazici Rejim de Yıkılacak

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İsrail'in Filistin'deki katliamına 'dur' demek için İstanbul'da Büyük Filistin Yürüyüşü düzenledi.

Sabah saatlerinde başta Ayasofya olmak üzere, çevre camilerde sabah namazlarını kılan vatandaşlar, mitinge katılmak için Galata Köprüsü’ne doğru yürüyüşe geçti.

Galata Köprüsü'nde buluşan on binler, İsrail’in Gazze’ye dönük saldırılarına son verilme çağrısı yaparken, Filistin halkıyla dayanışma duygularını da iletti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, tv100'e özel açıklamalarda bulundu.

“UNUTURSAK SOYKIRIMCININ EKMEĞİNE YAĞ SÜRMÜŞ OLURUZ”

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen mitinge olan katılımın, Türkiye’de Gazze hassasiyetinin hala diri olduğunun göstergesi olduğunu belirten Bilal Erdoğan, “Milletimizin hala Filistin'deki soykırımla ilgili duyarlılığını koruduğunu gösteriyor. Hatta geçen senenin üzerinde bir kalabalık olduğunu görüyoruz. Bu soykırımın bitmesi için bunu gündemimizden düşürmememiz lazım. Soykırımcının zulmünü yüzüne haykırmaya devam etmemiz lazım. Unutursak soykırımcının ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Bu kalabalık milletimizin hala ayakta olduğunu gösteriyor“ ifadelerini kullandı.

“NAZİCİ, SOYKIRIMICI REJİM DE YIKILACAKTIR”

Bilal Erdoğan, açıklamalarının devamında Suriye’de yaşanan gelişmelere de değindi. Beşar Esad rejiminin sona ermesini hatırlatarak, “Suriye'deki zalim rejimin yıkılması gibi, İsrail'deki Nazici, soykırımcı rejim de yıkılacaktır. İsrail milleti de sonunda sağduyu ile buluşacaktır. Çevrelerini yangın yerine çevirerek kendilerine barış elde edemeyeceklerini, huzur içinde bir gelecek kuramayacaklarını onlar da er geç görecektir. Ama bizim doğruları bıkmadan haykırmaya devam etmemiz gerekiyor. "Bir güneş doğuyor" diyoruz, çünkü Suriye'deki gelişmelerden umutluyuz” şeklinde konuştu.

Kaynak: tv100