Kahramanmaraş’ta Polise Sopayla Saldıran Sürücü Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta abartılı egzozlu aracıyla polisin “dur” ihtarına uymayan Ö.B. (34), sopayla polise saldırdı. Kameraya yansıyan olay sonrası gözaltına alınan şüpheliye 20 bin TL ceza kesilirken, “görevli memura mukavemet” suçundan tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta Polise Sopayla Saldıran Sürücü Tutuklandı
Kahramanmaraş’ta trafik polisine sopayla saldıran sürücü, adli makamlarca tutuklandı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Madalyalı Kavşak’ta meydana geldi. Trafik polisi, abartılı egzoz kullandığı tespit edilen 34 yaşındaki Ö.B.’nin idaresindeki otomobili durdurmak istedi. Ancak Ö.B., polisin “dur” ihtarına uymayarak bir süre kaçtı. Daha sonra aracını durdurup inen şüpheli, eline aldığı sopayla polise saldırdı. Bu anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

TUTUKLANDI

Olay yerine gelen yunus polisleri tarafından etkisiz hale getirilen Ö.B., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin aracı otoparka çekilirken, yapılan aramada otomobilde uyuşturucu madde bulundu. Ö.B.’ye, “polisin uyarılarına uymamak”, “aracında abartılı egzoz bulundurmak” ve “yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak” suçlarından toplam 20 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, “uyuşturucu bulundurmak” suçundan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından “görevli memura mukavemet” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Ö.B., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

