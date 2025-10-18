Havada Korku Dolu Anlar! Bagaj Alev Aldı Uçak Acil İniş Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Air China’ya ait CA139 sefer sayılı Hangzhou–Seul uçuşunda yolcular panik dolu anlar yaşadı. Uçuş sırasında bir yolcunun el bagajından dumanların yükselmesi kabinde paniğe neden oldu. Kısa süre içinde alevlere dönüşen yangının, çantada bulunan lityum pilin aşırı ısınması sonucu çıktığı tespit edildi.

KABİN EKİBİ FELAKETİ ÖNLEDİ

Durumu fark eden kabin ekibi, yangının büyümesini engellemek için hızla harekete geçti. Özel yangın söndürücüler ile müdahale eden ekip, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Böylece olası bir facia önlenmiş oldu.

Bir yolcunun el bagajından çıkan dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Pilot, güvenlik gerekçesiyle acil durum ilan ederek uçağın rotasını Şanghay Pudong Havalimanı’na çevirdi. Uçak, sorunsuz bir inişin ardından güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, yangının kesin nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlattı. İlk bulgular, lityum pilin kısa devre yaparak kendi kendine tutuştuğunu gösteriyor.

“EKİBİMİZİN HIZLI MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ”

Air China’dan yapılan açıklamada, “Kabin ekibinin hızlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde uçak güvenle yere inmiştir. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli teknik incelemeler sürmektedir” ifadelerine yer verildi.

UZMANLAR UYARDI

Uçuş güvenliği uzmanları, lityum pillerin modern havacılıktaki en büyük risklerden biri olduğunu belirterek, bu tür cihazların taşınmasında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

