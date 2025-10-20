Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bolu’da ara sokağa dönüş yapmak isteyen otomobile motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kaza, Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde Bolu Adliyesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 BU 121 plakalı otomobil, 4301. sokağa dönüş yapmak istedi. Bu esnada arkasından gelen Serdar K. idaresindeki 81ADL 415 plakalı motosiklet otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazada yaralanan Serdar K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bolu Trafik kazası
