Samsun'da Bulundu! Tam 15 Bin 680 Adet...

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 bin 680 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun'da Bulundu! Tam 15 Bin 680 Adet...

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik ilçesinde müşterek NARVAS uygulaması yapıldı.

Bir şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 15 bin 680 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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