'Satıcı Değil, İçiciyim' Dedi, Hapis Cezasından Kurtulamadı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan H.A., mahkemede “içici” olduğunu savunsa da inandırıcı bulunmadı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 15 yıl hapisle cezalandırdı. Kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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'Satıcı Değil, İçiciyim' Dedi, Hapis Cezasından Kurtulamadı

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan bir sanık, "içici olduğunu" savunsa da mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6 Kasım 2024'te Melikgazi ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda H.A. isimli şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

15 YIL CEZA ALDI

Hakkındaki yargılama süreci bugün 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasıyla tamamlandı. Mahkemede savunmasını yapan sanık, uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda H.A.’yı “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 15 yıl hapse mahkûm etti ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak: İHA

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Uyuşturucu Hapis cezası Kayseri
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