ABD’de Üniversiteyi Karıştıran Skandal! Öğrenci Fark Etti, Öğretmen İtiraf etti

ABD’de bir üniversite öğrencisinin ChatGPT iddiası ortalığı karıştırdı. Öğrenci, öğretim görevlisinin hazırladığı ders notlarını yapay zekaya hazırlattığını öne sürerek ödediği ücretin iadesini talep etti. Öğretim görevlisi ChatGPT’den faydalandığını açıkladı ancak üniversite öğrencinin iade talebini reddetti.

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ABD’de Üniversiteyi Karıştıran Skandal! Öğrenci Fark Etti, Öğretmen İtiraf etti

Son yıllarda özellikle eğitim alanında sıkça kullanılan yapay zeka uygulaması ChatGPT, ABD’nin Boston şehrindeki Northeastern Üniversitesi’nde kaos yarattı.

8 BİN DOLARI GERİ İSTEDİ

Ella Stapleton isimli öğrenci, öğretim görevlisi Rick Arrowood’un ders notlarını ChatGPT adlı yapay zeka botu ile hazırladığını öne sürerek şikayetçi oldu. Öğrenci üniversiteye ödediği 8 bin doların iadesini talep etti.

ABD’de Üniversiteyi Karıştıran Skandal! Öğrenci Fark Etti, Öğretmen İtiraf etti - Resim : 1

İFADELERİ DİLEKÇEYE YAZDI

İşletme Fakültesi’nde okuyan öğrenci sunduğu dilekçede, öğretim görevlisinin notlarında ‘Tüm alanları genişletin. Daha ayrıntılı ve spesifik olun’ ifadelerinin yer aldığını belirtti.

ABD’de Üniversiteyi Karıştıran Skandal! Öğrenci Fark Etti, Öğretmen İtiraf etti - Resim : 2

Stapleton, derse ait diğer materyallere baktığında da yapay zeka kullanımına dair izler bulduğunu ve yazım hatalarını içeren metinlerin yer aldığını da ifade etti. Stapleton ‘Bize kullanmamamızı söylüyor ama kendisi kullanıyor’ dedi.

ABD’de Üniversiteyi Karıştıran Skandal! Öğrenci Fark Etti, Öğretmen İtiraf etti - Resim : 3

ÖĞRETMEN KABUL ETTİ

Öğretim görevlisi Arrowood belgelerini düzenlemek için ChatGPT'den faydalandığını kabul etti ancak, üniversite öğrencinin ücret iade talebini onaylamadı.

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Kaynak: İHA

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