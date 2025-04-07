Dünyada En Çok ChatGPT Kullanan Ülkeler Belli Oldu! Listede Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

ChatGPT'nin kullanımında zirvede olan ülkeler ortaya çıktı. Listede Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.

Kaynak: Haber Merkezi

Yapay zeka ChatGPT
Dünyada En Çok ChatGPT Kullanan Ülkeler Belli Oldu! Listede Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 1

Yapay zeka teknolojilerinin başında gelen ChatGPT, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Her geçen gün daha fazla kişinin hayatına dokunan bu gelişmiş yapay zeka, farklı alanlardaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. Yapılan son araştırmalarla ChatGPT'yi en çok kullanan ülkeler belli oldu. Listede Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.

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Dünyada En Çok ChatGPT Kullanan Ülkeler Belli Oldu! Listede Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 2

İŞTE EN ÇOK CHATGPT KULLANAN ÜLKELER

18) ALMANYA - %18

17) FRANSA - %18

16) ÇİN - %18

15) JAPONYA - %19

14) MEKSİKA - %22

13) AVUSTRALYA - %22

12) İNGİLTERE - %22

11) ABD - %23

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Dünyada En Çok ChatGPT Kullanan Ülkeler Belli Oldu! Listede Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 3

10) TÜRKİYE - %23

9) GÜNEY KORE - %26

8) İSVEÇ - %27

7) FİLİPİNLER - %28

6) ARJANTİN - %32

5) ENDONEZYA - %32

4) BREZİLYA - %32

3) BAE - %34

2) FAS - %38

1) HİNDİSTAN - %45

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