Dünyada En Çok ChatGPT Kullanan Ülkeler Belli Oldu! Listede Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
ChatGPT'nin kullanımında zirvede olan ülkeler ortaya çıktı. Listede Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zeka teknolojilerinin başında gelen ChatGPT, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Her geçen gün daha fazla kişinin hayatına dokunan bu gelişmiş yapay zeka, farklı alanlardaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. Yapılan son araştırmalarla ChatGPT'yi en çok kullanan ülkeler belli oldu. Listede Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.
İŞTE EN ÇOK CHATGPT KULLANAN ÜLKELER
18) ALMANYA - %18
17) FRANSA - %18
16) ÇİN - %18
15) JAPONYA - %19
14) MEKSİKA - %22
13) AVUSTRALYA - %22
12) İNGİLTERE - %22
11) ABD - %23
10) TÜRKİYE - %23
9) GÜNEY KORE - %26
8) İSVEÇ - %27
7) FİLİPİNLER - %28
6) ARJANTİN - %32
5) ENDONEZYA - %32
4) BREZİLYA - %32
3) BAE - %34
2) FAS - %38
1) HİNDİSTAN - %45