Dünyada En Çok ChatGPT Kullanan Ülkeler Belli Oldu! Listede Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Yapay zeka teknolojilerinin başında gelen ChatGPT, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Her geçen gün daha fazla kişinin hayatına dokunan bu gelişmiş yapay zeka, farklı alanlardaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. Yapılan son araştırmalarla ChatGPT'yi en çok kullanan ülkeler belli oldu. Listede Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.