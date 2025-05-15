Kayseri'de Öğrenci Servisi Devrildi: 15 Öğrenci Yaralandı
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 15 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, öğrenci servisi devrildi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 öğrenci yaralandı.
Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Servis içerisinden kurtarılan öğrenciler, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Kaynak: İHA