Saksıda Zehre Polis Baskını! Savunması Pes Dedirtti

İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki G.G. isimli şüpheli, sosyal medya platformu YouTube'den izlediği içeriklerden esinlendi ve evini uyuşturucu tarlasına çevirdi. Emniyet ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese baskın yapıldı.

UYUŞTURUCU TARLASI GİBİ

Baskında şüphelinin evinin bir odasında özel aydınlatma, karartma perdesi ve havalandırma sistemi kurduğu ortaya çıktı.

Saksılarda dişi Hint keneviri yetiştiren G.G. "Uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

'İÇMEK İÇİN YETİŞTİRDİM'

30 yıldır esrar kullandığını ve kenevirleri kimseye satmadığını öne süren G.G. kendini "YouTube'den izleyip 3 ay içinde içmek için yetiştirdim" diyerek savundu.

Kaynak: İHA