Van Başkale’de Otomobil Refüje Çarptı: 2 Hafif Yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde, Van-Hakkari yolu üzerindeki Bebleşin Karakolu yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç.’nin kullandığı plakası belirlenemeyen Skoda marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, sürücü R.Ç. ile araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İHA