Ağrı'da Kaçak Botoks İlacı ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri devriye faaliyeti sırasında şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi durdurdu.

Şahsın valizinde yapılan aramada piyasa değeri yüksek olan 3 bin adet botoks ilacı ve bin 500 adet elektronik sigara bulundu.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA