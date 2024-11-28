Kar Bastırdı; O İlde Okullar Tatil Edildi

Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Kasım Cuma günü eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

Kar Bastırdı; O İlde Okullar Tatil Edildi

Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışından dolayı ulaşım yollarında oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinin Yeşilgüneycik Mahallesi'nde bulunan okul hariç diğer tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 29 Kasım 2024 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Akkuş ilçesinde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

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Kaynak: İHA

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