Ortalığı Savaş Alanına Çevirdiler! Ev Sahibi ile Kiracı Arasındaki Kavgada Kan Aktı: Yaralılar Var

Batman'da merkez Gültepe Mahallesi'nde bulunan su parkında bir araya gelen ev sahibi ile kiracı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA