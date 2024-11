Bir Kent Adeta Kara Gömüldü! Kar Kalınlığı Bir Metreye Yaklaştı; Sokak Hayvanları Dondu, Çatılar Çöktü

Türkiye bu kış kara teslim oldu. Ülkenin genelinde etkili olan kar yağışı köy yollarına erişimi kapatırken okullar da tatil ilan edildi. Bayburt’ta son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulmasıyla, kentte yollar kapandı. Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla araçlarını kar yığınlarından çıkarmaya çalıştı. 3-4 günlük aranın ardından araçlarını çalıştıran vatandaşlar, temizlik çalışmalarında ekiplere eşlik etti.

SOKAK HAYVANLARI SOĞUKTA CAN VERDİ

Bayburt’ta ikamet eden İsmail Bayburtlu, “Uzun yıllardır Bayburt’ta böyle bir kar yağışı görmedik. En son 6-7 sene önce memleketimize böyle bir kar yağdı. Zaten kış memleketi burası. Araçlarımızı kar yığınından çıkartmaya çalışıyoruz. Çıkartamadığımız araçlarımızda öylece kalıyor. İşe gitmek zor oluyor. Şartlar malum” dedi.

İnsanlar soğuk havaları evlerinde geçirirken hayvanlar soğuktan can verdi. Bir güvercin, yiyecek aradığı çöp kutusunun yanında soğuk havadan donarak hayatını kaybetti.

BİR VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Evlerinin önünde biriken karların kepçelerle temizlenmesini isteyen bir vatandaş sitemde bulunarak, "Bu belediye başkanı, bu muhtar nasıl muhtar. Bak ileri tarafı, Necla ablamın olduğu tarafı hep açtırdılar. Buraya da bir dozer vursalardı, kepçe vursalardı. Bu Müslümanlar bu yollardan nasıl geçsinler" dedi.

EVDE MAHSUR KALDILAR

Köyden Bayburt'a ev ihtiyaçlarını almaya gelen Hamdi Dursun isimli vatandaş, belediyeden yolların bir an önce temizlenmesini isteyerek, "2 gün köyde kaldık, mahsur kaldık resmen. Ekmeğimiz bitti, eskisi gibi tandır yakan yok. Ekmek almaya geldik. Geldik ama Bayburt merkezi daha bir mağdur durumda. Bizim köyün içini traktörler daha güzel temizledi. Belediyeden bir an önce buraları temizlemesini istiyoruz. Buz tutmuş her yer, donuyoruz" ifadelerini kullandı.